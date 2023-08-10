شهادات جامعية مزورة.. الأمن يداهم كيانا تعليميا غير مرخص بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى مجال العلوم الطبية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (عدد 20 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لذات الكيان التعليمى تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات طبيـة -علـى خـلاف الحقيقة- ممهورة بخاتم شعار الجمهوريـة "المقلـد" -كشوف بأسماء الطلبة المتدربين بالكيان المُشار إليها بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - مجموعة كبيرة من طلبات الإلتحاق بالكيان المذكور مرفق بها أوراق خاصة لبعض راغبى الإلتحاق به- دفترى تحصيل أقساط دراسية ومجموعة من نماذج إمتحانات للمتدربين بإسم الكيان- عدد 2 جهاز "لاب توب" بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.