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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور مفاجئ يقرب نيمار من الهلال السعودي

نيمار
نيمار

أكد تقرير صحفي، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يدرس فكرة الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الصيف الحالي.
وبحسب شبكة “ RMC" الفرنسية، فإن نيمار يفكر بجدية في عرض الهلال ولا يستبعد اللعب في الدوري السعودي.
وأضافت أن نجم البرازيلي لا يزال يأمل في الاستمرار في أوروبا رغم دراسة العرض السعودي.

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن نيمار طالب من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يشرط الحصول على 150 مليون يورو، للموافقة على رحيل نيمار.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.

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