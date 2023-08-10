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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مزور تخصص في تقليد تأشيرات السفر بالجيزة

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لإستخدامها  للراغبين فى السفر للخارج ممن يحول سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية ، وبتفتيش محل سكنه عُثر على ( 12 بصمة خاتم "مقلدين" لجهات مختلفة –كشفى حساب بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك "مزورين" - جواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول "مزور" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه) .

 وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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