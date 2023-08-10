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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. حملات أمنية مكبرة على تجار الكيف في الإسماعيلية

الشرطة
الشرطة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – فايد – القنطرة غرب - الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

 أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى ).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة فايد ، وبحوزته (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى) و ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى).

ونجحت الحملات فى ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب ، وبحوزته (عدد 22 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام –ميزان حساس - مبلغ مالى) و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة فايد ، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وتم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ثلاثة ملايين جنيه تقريباً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

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