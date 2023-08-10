طلقة طائشة تودي بحياة شاب أثناء الاحتفال بفرح صديقه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ خلال الإحتفال بحفل زفاف بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (المعنى بالخبر ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه .

بالانتقال وسؤال والده اتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بإحداث إصابة (نجله) بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار نارى من (طبنجة) أثناء احتفالهما بحفل زفاف صديقهما) .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.