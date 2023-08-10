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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بمليون و680 ألف جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 240 طربة حشيش

المخدرات
المخدرات

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية ببورسعيد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة (قسم شرطة شرق التفريعة) بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .  

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى).

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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