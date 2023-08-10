6 متهمين وراء إنهاء حياة شخص وإلقاء جثته في مصرف بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخص وإلقاء جثته في مصرف بمدينة كرداسة.

كشف ملابسات العثور على شخص في مصرف بكرداسة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص قاموا باستدراج المتهم وإنهاء حياته وإلقاء جثته في المصرف المائي.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين قاموا على أثرها باستدراجه ثم قتله وإلقاء الجثمان في مصرف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثمان شخص في أحد مصارف المياه بمنطقة كرداسة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلي موقع البلاغ.

وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الرابع من العمر، وأسفرت جهود أجهزة أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.