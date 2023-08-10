هل يغدر مجلس الزمالك بـ شيكابالا" بسبب أزمته مع مرتضى منصور ؟

فجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول.



وقال صادق :بيان شيكابالا فجر بركان غضب داخل الزمالك بعد البيان الأخير ليه، والناس اللى بتقولك شيكابالا بيسرب أخبار للصحفيين ده غير صحيح على الإطلاق”.



وأشار : شيكابالا لا يتواصل مع صحفيين أو وسائل الإعلام بأي شكل، وفي النهاية مينفعش نتكلم على شيكابالا بشكل غير لائق لأنه من الرموز والأساطير وصاحب مسيرة مميزة في تاريخ الكرة في مصر.



وأضاف إسلام صادق خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج البريمو على قناة تن :هناك محاولات للصلح بين مرتضى منصور شيكابالا قبل اجتماع مجلس الإدارة اليوم .



وأوضح إسلام صادق : في حال عدم التوصل للصلح سيناقش مجلس الزمالك أحقية النادي في فسخ التعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم الحالي طبقًا للبند الموجود في عقد اللاعب.