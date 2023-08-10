قرار جديد بشأن حبس مرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق و المعزول في تهمة سب و قذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



و قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل القضية الي يوم ٧ سبتمبر المقبل لحضور مرتضى منصور شخصيا خلال المحاكمة.

حقيقة فسخ عقد فتوح

رد مرتضى منصور ، علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مبلغ ٢٥ مليون جنية من أجل التجديد مع الفريق.

حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته علي اليوتيوب : اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليون ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.



وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغني مني ، لو حد اكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنية اتبرعت بيهم للنادي .



وشدد : امتاز بالشرف والأمانة ويتهموني بقلة أدب ، علي الطلاق من بيتي اللي مختار سامسون فيريرا ، سامسون لاعب كبير وهتشوفوا ، وكل اللعيبة من اختيار فيريرا ماعدا مصطفى شلبي وعمرو السيسي.



واستكمل: كنت بتهتفوا لفيريرا وتشتموا رئيس النادي إللي جاب البطولات، ١٥ سبتمبر هنكون حلينا أزمة وقف قيد النادي.



وأتم : أنا بحب شيكابالا على المستوي الشخصي ، مفيش حد يتخانق مع حد علشان حد ، سيد عبدالحفيظ بقاله ٤ سنين بيتخانق معانا علشان محمود الخطيب وفي ثانية الخطيب مشاه.