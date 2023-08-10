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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد أزمته الأخيرة.. شوبير يعلن خضوع لاعب الزمالك للتحقيق في اتحاد الكرة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات أزمة أحمد عيد لاعب الزمالك المعار لنادي إنبي ، حيث أكد أن اللاعب رغبته القلعة البيضاء.


ومن جانبه قال أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس : اتحاد الكرة استدعي أحمد عيد للتحقيق معه في نزاع الزمالك وانبي ، احمد عيد رغبته اللعب في نادي الزمالك.

وفجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول.
وقال صادق: بيان شيكابالا فجر بركان غضب داخل الزمالك بعد البيان الأخير له، والناس اللى بتقولك شيكابالا بيسرب أخبار للصحفيين ده غير صحيح على الإطلاق.
وأشار : شيكابالا لا يتواصل مع صحفيين أو وسائل الإعلام بأي شكل، وفي النهاية مينفعش نتكلم على شيكابالا بشكل غير لائق لأنه من الرموز والأساطير وصاحب مسيرة مميزة في تاريخ الكرة في مصر.
وأضاف صادق خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج البريمو على قناة تن : هناك محاولات للصلح بين مرتضى منصور شيكابالا قبل اجتماع مجلس الإدارة اليوم .
وأوضح صادق :في حال عدم التوصل للصلح سيناقش مجلس الإدارة أحقية النادي في فسخ التعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم الحالي طبقًا للبند الموجود في عقد اللاعب.

احمد عيد لاعب الزمالك شوبير شيكابالا اتحاد الكرة

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