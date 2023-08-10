أورتيجا ومروان سداوي في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد يوم الجمعة المقبلة، مغنيا الراب والمهرجانات اورتيجا ومروان سداوي، وذلك من داخل كواليس تصوير اغنيتهما الجديدة لما جينا، التي سيتم طرحها خلال الساعات القادمة على مواقع التواصل.

ويكشف اورتيجا كواليس تصوير الاغنية الجديدة وتفاصيل تعاونه مع سداوي، كما يتحدث عن علاقته بشريكه السابق اوكا وكواليس خاصة عن انفصالهما، كما يتحدث عن دخوله عالم أغاني الراب، ويكشف خلال الحلقة تفاصيل اعماله الفنية القادمة.

كما سيرد خلال الحلقة على الملحن عمرو مصطفى وعن تصريحاته الاخيرة التي هاجم فيها مغنين الراب والمهرجانات، وتستضيف شيرين سليمان خلال الحلقة المغني مروان سداوي الذي يتحدث عن تعاونه مع اورتيجا وعن كواليس مشروعهما الجديد وعنن رأيه في مغنين الراب والمهرجانات وتفاصيل اخرى عديدة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.

