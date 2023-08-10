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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق.

ويرغب المواطنون في أسعار الذهب اليوم في مصر، وكذلك لشراء الذهب، أو البيع للمعدن الأصفر، ولذلك يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب .

أسعار الذهب اليوم

 

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
 

عيار 24 بيع 2,462 شراء 2,466 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,257 شراء 2,261 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,154 شراء 2,158 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,846 شراء 1,850 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,436 شراء 1,439 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,233 جنيه.

سعر الذهب 

الاونصة بيع 76,559 شراء 76,701 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,232 شراء 17,264 جنيه.
الكيلو بيع 2,461,714 شراء 2,466,286 جنيه.
 

سعر الذهب

سعر ضريبة الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ومنويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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