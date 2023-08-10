الجزائر.. قرار عاجل من وزير الداخلية يخص شواطئ البلاد

أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد، قرارا عاجلا الي جميع ولاة الولايات الساحلية الـ14 بتعزيز الترتيبات الخاصة بحراسة الشواطئ.

وذكر بيان الوزارة اليوم الخميس، أن الوزير أمر أيضا عن طريق تعليمة، بتمديد ساعات الحراسة لأعوان الحماية المدنية من خلال تعديل التوقيت الجاري العمل به بتقديمه بساعة في الفترة الصباحية وتأخيره بساعة في الفترة المسائية.

وأوضح البيان، أن انخراط المواطنين يبقى أحسن سبيل لإيقاف سلسلة ضحايا حوادث الغرق، سيما بالالتزام بالمسؤولية والحيطة وذلك بتجنب السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة والمسطحات المائية، فضلا على التقيد بإرشادات السلامة عند ارتياد الشواطئ المسموحة.

وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى أن هذه التعليمات جاءت لضمان سلامة المصطافين وحمايتهم من أخطار الغرق في الشواطئ.