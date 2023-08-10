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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة روسية قاصمة .. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن عدم قدرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على حكم البلاد في زمن الحرب قد يؤدي إلى فقدان كوبيانسك.

وقال سوسكين: "يزداد الأمر سوءًا كل يوم.. كانت هناك ضربات قوية على خاركيف وكوبيانسك. نرى أن زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء".

وأوضح أن منصب الرئيس يتدهور بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.

وأضاف: “تحت ضغط من الولايات المتحدة، يحاول زيلينسكي تنظيم هجوم جديد، لكن كل العمليات تتحول إلى هزيمة”.

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كما حذر سوسكين من أن “فقدان السيطرة على كوبيانسك قد يكون القشة الأخيرة التي ستقصم أوكرانيا”، مشيرا إلي أنه “في مثل هذا السيناريو ، فإن الخيار الأفضل للرئيس هو الفرار من البلاد”.

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