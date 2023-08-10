مياه البحيرة: بدء تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بتكلفة 168 مليون جنيه

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بداية الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بنكلا العنب بمركز ايتاي البارود بطاقه تصرف 7000 م3/يوم بتكنولوجيا (ASBR )، مشيرا إلى أن مساحة المحطة تبلغ 9550 متر مربع ، بتكلفة 168 مليون جنيها وتخدم قرى نكلا العنب وتوابعها بمركز ايتاى البارود ، وعدد المستفيدين منها يصل إلى 60ألف نسمة.

وأضاف نشأت أن هذا المشروع يخدم ويحسن جودة مياه بحيرة المنزلة، وذلك للحفاظ علي هذه المجارى المائيه من التلوث.

وأشار نشأت إلى أن قطاع المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، على رأس أولويات رئيس الجمهورية.

ووجه نشأت الشكر لجميع القائمين علي المشروع وأشاد بالعمل والنظام وكذلك اتباع اجرأءت السلامه والصحه المهنيه ومتابعة العمل في ظل الأجواء القاسية وطالبهم بسرعة انجاز الأعمال لخدمة اهالينا بمركز ايتاى البارود وقام بالمرور علي قرى نكلا العنب وناقش خلالها مع أهالي البلده مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين من الشركه في وصول مياه الشرب إلى جميع المنازل وأبدى الجميع سعادته بهذا اللقاء.