القبائل والعائلات المصرية: سيناء أصبحت خالية من الإرهاب في عهد الرئيس السيسي

أكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن سيناء تتميز بموقع جغرافي رائع، وأبناء القبائل والعائلات يتعاونون مع القوات المسلحة نظرا لأهمية سيناء الاستراتيجية للأمن القومي المصري.

وقال مطر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز ":" بطولات أبناء القبائل والعائلات في مكافحة الإرهاب بدأت منذ سنوات طويلة ".

وأضاف:" أبناء القبائل والعائلات في سيناء تعاونوا مع الجيش المصري على مدار سنوات طويلة وأبرز ملامح التعاون كان في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ".

وتابع مطر :" أبناء القبائل في سيناء قدموا تضحيات كثيرة لرفعة شأن الوطن وتحرير الأراضي المصرية في أكتوبر 1973".

وأكمل كامل مطر :" في عهد الرئيس السيسي البطل أصبحت سيناء خالية من الإرهاب وهذا بفضل القوات المسلحة المصرية "، مضيفا:"هناك ارتباط وثيق بين القبائل والعائلات في سيناء بالقوات المسلحة المصرية ".