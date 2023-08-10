رئيس الوزراء يتابع الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية .. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ‏إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع اليوم في مدينة العلمين الجيدة بمقر الحكومة مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالمنظومة الصحية.

‏وتابع ضياء رشوان ‏خلال برنامج "مصر جددة"، المذاع عبر شاشة "etc"، أنه خلال هذا الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة استعرض موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية الموردة لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم تسليم 42221 جهازا للمنشآت الطبية وهناك 24975 جهازا من المقرر تسليمهم إلى منشآت طبية تحت الإنشاء.