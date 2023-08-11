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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار نوح يكشف سر العداوة والثأر بين عبد المجيد محمود والإخوان

مختار نوح
مختار نوح

كشف مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، سر العداوة بين الإخوان الإرهابية والنائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، والتي توضح كيد الإخوان في الخصومة.

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وأضاف "نوح"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الاخوان كانت تريد عزل عبد المجيد محمود للثأر منه في قضية سلسبيل،والتي كانت في عام 1991.

 

وقال إن قادة الجماعة طلبت من محاميها عمل دعوة مخاصمة للمستشار عبدالمجيد محمود والزعم بأنه كون عداوة خاصة، مؤكدًا أن خيرت الشاطر وحسن مالك، كانا المتهمين الرئيسيين فيها كما أن خيرت تجده متهمًا بأي قضية بها تحرك كبير.

 

وتابع، أن المستشار عبدالمجيد محمود، لم يكن يسير مع التساهل الذي تسير عليه الدولة في ذلك الوقت، ولم يكن يسمح بتدخل القرارات السياسية في عمله، رغم أنه كان مرنا جدًا، وكان يُنزل الناس منازلهم، وفي قضية سلسبيل طبق القانون تطبيقا كاملا.

مختار نوح الإخوان عبد المجيد محمود الباز اخبار التوك شو

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