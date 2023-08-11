احذر شحنه ليلا.. 8 أسباب تؤدى لـ انفجار الهاتف المحمول

ربما دفعتك حوادث انفجار الهواتف المحمولة المستمرة، إلى التساؤل عن سبب حدوث ذلك؟، لذا قمنا بتجميع قائمة من 8 أسباب قد تكون الدافع الرئيسي وراء انفجار هاتفك وما الذي يمكنك فعله لتجنب مثل هذه الحادثة.

وعلى الرغم الهواتف الذكية مهما كانت مميزاتها أو مواصفاتها تكون عرضة لانفجار البطاريات، وبين الحين والآخر تكشف بعض التقارير عن انفجار هاتف محمول جديد، بغض النظر عن الشركة المصنعة، أو الحادثة التي تسبب بها، ففي بعض الحالات، قد تودى بعضا من هذه الحوادث بحياة المستخدمين.

8 أسباب وراء انفجار الهاتف الذكي

1. عيب التصنيع:

عيوب التصنيع هي السبب الرئيسي لانفجار الهواتف الذكية، لذا يجب اختبار بطارية ليثيوم أيون التي تشغل الهاتف بشكل صحيح قبل شحنها، حيث قد يؤدي وجود مكون خاطئ أو عطل في خط التجميع إلى تعطل البطارية، وبالتالي انفجارها.

2. الأضرار المادية للبطارية:

السبب الثاني لانفجار الهواتف الذكية، هو الحالة المادية للبطارية، ففي أوقات سقوط الهاتف على الأرض، يمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في تلف البطارية كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير التركيب الميكانيكي أو الكيميائي الداخلي للبطارية، مما يؤدي إلى قصر الدائرة وارتفاع درجة الحرارة، وغير ذلك.

وبمجرد تلف البطارية، التي تتضخم في الكثير من الحالات، وهذا سبب كافٍ لك للتخلص منها وشراء واحدة جديدة، ولكن مع الهواتف الذكية الحديثة، يمكنك معرفة التورم من خلال النظر إلى اللوحة الخلفية الخاصة بالجهاز، إذا لاحظت وجود انتفاخ البطارية فلا تتردد واذهب إلى مركز الصيانة لاستبدالها.

3. استخدام شواحن طرف ثالث:

هذا خطأ شائع يرتكبه معظم مستخدمي الهواتف الذكية، فقد يقوم مالك الجهاز بشحن هاتفه بشاحن غير المرفق بجهازه وهو يعد أمر خطيرا للغاية، فغالبا ما تفتقر شواحن الطرف الثالث إلى المواصفات التي يتطلبها الجهاز، وعلى الرغم من هذه الملحقات قد تبدو متشابهة، إلا أن أجهزة الشحن الرخيصة أو غير المعتمدة يمكن أن تزيد من سخونة الهاتف وتتلف المكونات الداخلية للجهاز وتؤدي إلى حدوث قصور في بطارية هاتفك مما يؤدي في النهاية لإنفجارها.

8 أسباب وراء انفجار الهاتف الذكي

4. الشحن طوال الليل:

هناك أسباب أخرى أيضا لارتفاع درجة حرارة البطارية، بصرف النظر عن التلف أو استخدام شواحن تابعة لجهات خارجية، يتمثل وضع الهاتف على الشاحن طوال اللليل عادة خاطئة يتبعها معظم مستخدمي الهاتف المحمول، فكلا منا لديه هذه العادة المتمثلة في شحن الهاتف أثناء النوم.

ولكن في الحقيقة هذا يؤثر سلبا على البطارية حيث أن شحنها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والشحن الزائد وقصر الدائرة وفي بعض الأحيان الانفجار، وتأتي العديد من الهواتف الذكية الآن بشريحة توقف دفق التيار عندما يكون مستوى البطارية 100 %، ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من الهواتف ذات الأسعار المعقولة التي تفتقر إلى الميزة.

5. المعالج :

يمكن للمعالج أيضا أن يساهم في تسخين هاتفك بشكل كبير، فقد تواجه مجموعة الشرائح التي تعمل على تشغيل الهواتف الذكية، حتى أقوىها مشكلات حرارية أثناء تعدد المهام وتشغيل التطبيقات ذات الرسومات الثقيلة مثل لعبة PUBG.

ولمواجهة ذلك، بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإضافة ميزة قفل حراري أو معجون حراري للحفاظ على حرارة الهاتف قيد الفحص، ولكن في كثير من الحالات لا يحدث هذا، ويفشل القفل الحراري وينفجر الهاتف فجأة.

6. ترك الهاتف في السيارة:

يمكن أن يؤدي ترك الهاتف في السيارة خاصة أثناء الصيف مع وجود أشعة الشمس الحارة، في زيادة درجة حرارة الهاتف، حيث تؤدي درجة الحرار الزائدة والمحية بالجهاز إلى إتلاف البطارية بشكل كبير، وتصبح الخلايا غير مستقرة بعض الشيء وتفقد الانهيار الطارد للحرارة وتنتج غازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

ويمكن أن تتسبب هذه الغازات في تضخم البطارية، مما يؤدي إلى تعريض هيكلها للخطر، وفي النهاية انفجار، لذلك، تنصح الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بعدم ترك الهاتف في سيارة ساخنة وعدم إبقائه تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.

8 أسباب وراء انفجار الهاتف الذكي



7. تتلامس البطارية للماء:

انفجار البطارية بسبب الماء كان سائدا عندما لم تكن الهواتف سابقا غير مقاومة للماء، ولكن في هذه الأيام، حتى الهواتف المحمولة ذات الأسعار المعقولة تأتي مع ميزة حماية مقاوم لرذاذ الماء على الأقل مما يحافظ على الماء قدر الإمكان بعيدا عن الجهاز، ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في الشعور بذلك، فقم بدمج هاتف ذكي رخيص مع بطارية غير محمية تسمح بدخول الماء، وسترى الكارثة بنفسك.

8. أضرار يسببها المستخدم:



كانت هناك أيضا حالات انفجار الهواتف الذكية بسبب الأضرار التي يسببها المستخدمين، مثل تلك الحادثة التي وقعت خلال العام الماضي مع هاتف ريلمي Realme 5، والتي يُزعم أن الجهاز انفجر أثناء ركوب المستخدم لدراجته النارية، وادعت الشركة عند الفحص، أن الهاتف تضرر بسبب قوى خارجية تسببت في ثقب في البطارية وتلف اللوحة الأم، وهو ما حدث عندما وضع المستخدم هاتفه في جيب البنطلون أثناء ركوب الدراجة البخارية، مما تسبب في الضغط على هيكل الهاتف مع زيادة حرارته نتيجة لقرب الجهاز من جسم المستخدم، لذلك، تجنب أي عائق لمكونات الهاتف.