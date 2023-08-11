أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من طقس اليوم

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ، يصاحبها رياحٌ نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.



وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس ،اليوم الجمعة، أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.