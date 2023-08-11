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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عقبة يكشف سبب عدم استيراد أدوية أو مستلزمات طبية من الخارج

الأدوية
الأدوية

قال دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، من أساسيات الحياة بالآونة الأخيرة هم الماء، الغذاء والدواء ولذلك هيئة الشراء الموحد تحاول جاهدة توفير كل الأدوية اللازمة للمرضى برغم الظروف الاقتصادية الموجودة حاليًا.

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وأضاف رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، الدراسات التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد تحاول من خلالها تحقيق أربع عناصر هامة وهي؛ توفير الأدوية الرئيسية، ترشيد استهلاك الدواء، وضع أولويات للأصناف الهامة وتوطين صناعة الدواء بمصر .

وتابع «عقبة»، تعتبر زيادة المنتج المصري سبب لعدم وجود استيراد ادوية او مستلزمات طبية من الخارج  وأيضًا خفض التكلفة عكس شرائه من شركات عالمية بالعملة الصعبة؛ لافتًا إلى ان مصر لديها مستوى عالى من الشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية  وبمساعدة تلك الشركات لإنتاج الدواء ستعود بفائدة كبيرة على المريض والمواطن المصرى.

أشرف عقبة عين شمس الشراء الموحد هيئة الشراء الموحد الأدوية

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