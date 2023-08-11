تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة: «توخوا الحيطة والحذر»

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الأيام المقبلة، حيث حذرت من وجود نشاط في الرياح والذي يتسبب في ارتفاع الأمواج على شاطئ البحر المتوسط.



وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية لها، اليوم الجمعة، أن المناطق المعنية بارتفاع الأمواج يأتي على رأسها العلمين والاسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، حيث تتراوح سرعات الرياح مابين الـ 30 والـ 40 كم/ ساعة، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع أمواج يتراوح بين الـ 2 والـ 2.5 متر.

تحذير بحري عاجل



وحذرت:" يجب على السادة المصطافين أخذ حذرهم بشكل كبير وعدم التعمق داخل البحر المتوسط لأن البحر غير مناسب لأعمال التنزه"، لافتة إلى أن النشاط في الرياح قد يكون مثير في بعض المناطق من أقصى الصعيد للرمال والأتربة، موضحة أن هناك تحسن في الأحوال الجوية متوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 24

الإسكندرية 30 - 23

الإسماعيلية 34 - 23

الغردقة 38 -28

أسوان 41 - 28

سوهاج 38 - 25

المنيا 36 - 24

