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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشاط بالرياح والعظمى بالقاهرة 33.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبرفضائية “ الأولى المصرية”، إن البلاد مازالت تشهد حالة من التحسن في درجات الحرارة؛ والذي بدأ منذ أيام ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة، حيث تعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن السبب في تحسن الأحوال الجوية هو امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على امتصاص درجات الحرارة بجانب توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، متابعة أن هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا أيضًا معتدلة في درجة حرارتها وهذا ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة.
 

طقس اليوم الجمعة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، أما خلال فترة الليل تسود أجواء معتدلة مصحوبة بنشاط نسبي في حركة الرياح. 

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