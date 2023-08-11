أغلى صفقة|ليفربول يتعاقد مع كايسيدو نجم برايتون مقابل 110 ملايين جنيه أسترليني

أكد أحمد غنيم محلل الكرة العالمية أن الدوري الأكثر جماهريا على مستوي العالم والأكثر أنفاقا في ميركاتو الحالى البريميرليج في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث توصل ليفربول منذ ساعات قليلة إلى الإتفاق لعقد صفقة تاريخية لضم اللاعب الاكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب خط وسط الفريق نجم نادى برايتون مقابل ١١٠ مليون جنيه أسترليني لليفربول مؤكدا أنها تعتبر أغلي صفقة في تاريخ كرة القدم البريطانية.

محمد صلاح براند عالمي ووصل لمكانة عالمية لم يصل إليها أى لاعب مصري أو عربي من قبل

ولفت غنيم خلال مداخلة هاتفية مرئية عبر" skype" ببرنامج “٨ الصبح ”المذاع على فضائية “الدي أم سي”، إلى أن محمد صلاح ظهر بملابس واسعة، كدعاية لإحدي الماركات المشهورة وهذا أمر مشروع جدا له، قائلا : ”صلاح براند" ووصل إلى مكانة لم يصل أليها أي لاعب مصري أوعربي من قبل.