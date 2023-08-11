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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد الزراعة.. الإفراج عن أعلاف جديدة ومراجعة الموقف التنفيذي لتنمية الثروة السمكية

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 155، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 4 حتى 10 أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزر اعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز؛ لمراجعة الموقف التنفيذى لاجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن، فضلا عن اجتماعه مع الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبعض قيادات الهيئة؛ لمتابعة سير العمل في ملفات الخدمات البيطرية.

فيما عقد وزيرا الزراعة والتموين، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات شركات انتاج السكر من بنجر السكر، بحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض قيادات الوزارتين وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك للاتفاق علي القواعد والضوابط المنظمة لموسم انتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024.

كما ترأس القصير، اجتماع مجلس ادارة مركز البحوث الزراعية بحضور رئيس ووكلاء المجلس وروساء المعاهد والمعامل وبعض الوزراء السابقين ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس لجنه الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى؛ لاستعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل البحثي، والإداري والمالي في كافة المعاهد والمعامل والإدارات التابعة له، كما افتتح معمل خصوبة الأراضي، كما تفقد وحدة الاستشعار عن بعد بمعهد الأراضي والمياه والبيئة.

وأعلن وزير الزراعة  أنه تم خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023 ، الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار، كما وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 235 مليونا و955 ألف جنيه لـ 352 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (5,043) رأس.

وأعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع، كما قام المهندس سعد عامر رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي بزيارة إلى محافظة الدقهلية لمتابعة الاسمدة الواردة والمنصرفة طبقا لمنظومة كارت الفلاح وفحص بعض شكاوي المزارعين في مراكز محافظة الدقهلية، كما أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يتضمن أهم أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريب الميداني خلال شهر يوليو 2023.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من اعطاء اكثر من 3.6 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو الماضي، كما اطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى قرى محافظة القليوبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 3800 رأس ماشية.


وطلب وفد مصر استضافة الاجتماع السنوى للإتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية عام 2025، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والثلاثون للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية (PAAZA ) والتي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فيما كثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملات التفتيش المفاجئة على عمليات تصنيع وتداول الأعلاف بمحافظات: دمياط، ومطروح، والشرقيه، والقليوبيه، والغربيه؛ لضمان وصول مستلزمات الأعلاف إلى المصانع والمنتجين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثامن من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أغسطس 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ممثلي بعض شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، للتعرف على اقسام المعمل وانشطته المختلفة، وبلغ اجمالي العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع 5000 عينة.

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