السعودية.. تطورات صحة الشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه للإعياء في صلاة الجمعة

اكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لإعياء وإرهاق في آخر خطبة الجمعة وأول الصلاة، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة.

وبحسب بيان رئاسة الحرمين؛ فقد قال المتحدث الرسمي لرئاسة شئون الحرمين، أن رئيسها الدكتور عبد الرحمن السديس، تدخل وآم الناس في صلاة الجمعة، مبينة أن المشروع في مثل ذلك أن يتأخر الإمام ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

ماهر المعيقلي بخير وعافية وصحة جيدة

وطمأن المتحدث الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بخير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.