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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تطورات صحة الشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه للإعياء في صلاة الجمعة

ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي

اكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لإعياء وإرهاق في آخر خطبة الجمعة وأول الصلاة، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة.

وبحسب بيان رئاسة الحرمين؛ فقد قال المتحدث الرسمي لرئاسة شئون الحرمين، أن رئيسها الدكتور عبد الرحمن السديس، تدخل وآم الناس في صلاة الجمعة، مبينة أن المشروع في مثل ذلك أن يتأخر الإمام ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

ماهر المعيقلي بخير وعافية وصحة جيدة

وطمأن المتحدث الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بخير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

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لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

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السديس يكمل صلاة الجمعة نيابة عن المعقيلي.. شاهد ما حدث لخطيب المسجد الحرام

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