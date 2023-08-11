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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 قرارات طارئة في حادث نادي المحامين بالعجوزة

صدى البلد

قررت نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بعد الواقعة التى حدثت أمس الخميس، بـ نادي المحامين بالعجوزة، من قيام أحد المحامين بالاتصال بأمن النادي لدخول أشخاص من غير المحامين وأسرهم، وفي غير وجوده بالنادي، مما تسبب في وقوع مشاجرة، فقد تقرر الآتي:

  • وقف الموظف الذي سمح للمواطنين الدخول إلى النادى في غياب المحامي وإحالته إلى التحقيق.
  • إحاله المحامي المتسبب في الواقعة إلى التحقيق.
  • يمنع منعًا باتًا دخول غير المحامين وأسرهم لأنديه المحامين، وعدم السماح بدخول مرافقين أيًا كانوا.
  • يكلف يحيى التوني، وكيل النقابة، محمود الداخلي، الأمين العام، بالإضافه إلى الأستاذ سيد جابر مكي، نقيب شمال الجيزه، ومجلس نقابة شمال الجيزة، بمتابعه التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب واقعة الاعتداء.
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