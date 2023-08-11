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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تنظم بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد بوادى الفروسية للشرطة.. صور

وادى الفروسية
وادى الفروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولتى الجمهورية (لإلتقاط الأوتاد الحلقة السادسة - لإلتقاط الأوتاد نهائى كأس مصر) بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط والذى يعد صرحاً رياضياً يُدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.. حيث أُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار يومين بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات.  

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على إتاحة أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

   

 وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء إحتفالية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

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