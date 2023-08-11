أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب و الدولار اليوم الجمعة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

عواصف ورمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار في الأمواج، والرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نشاط الرياح بـ أسوان، أبو سمبل، سيكون معه موجة من العواصف الرملية والأتربة، وسيكون هناك انخفاضا في الرؤية الأفقية.

إنهاء حياة طفلة على يد لصين يشعل غضبًا عارمًا في الأرجنتين

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " مقتل طفلة على يد لصين يشعل غضباً عارماً في الأرجنتين".



وجاء في التقرير أن هناك موجة غضب عارمة، احتجاجات الأرجنتين بسبب مقتل الطفلة مورينا دومينجيز، أثناء الذهاب لـ المدرسة بمنطقة لاوس.



وكشفت القناة أن الطفلة الضحية، تعرضت لـ هجوم من لصين، كانا على دراجة نارية، وضرباها على رأسها وسرقا حقيبة ظهرها.

بشري للطلاب|خفض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

أفادت فضائية " دي أن سي" أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر خفض درجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ من ٢٣٥ درجة إلى ٢٢٥ درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام ٤٠ درجة فإن هذا القرار وقد صدر هذا القرار أستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

خفض الحد الأدني للدرجات

وأكد أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد آجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوي العام لكثافات الفصول، حتي لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

انخفاضات كبيرة.. رئيس شعبة الأرز يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

حالة من عدم الاستقرار، تشهدها أسعار الأرز في الفترة الأخيرة، فبعد أن شهد ارتفاعات كبيرة، تدخلت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وحدث انخفاضات كبيرة، ولكن في الأيام القليلة الماضية شهد السعر ارتفاع مرة آخرى.

عرضت فضائية دي ام سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء مقارنة بالأسبوع الماضي، وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الأنخفاض في درجات الحرارة حتي يوم الثلاثاء، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وأنخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا جديدا لدرجات الحرارة وتغيرات في الطقس بعد يوم الثلاثاء، لذا طالبت المواطنين بتوخى الحذر.

عقبة يكشف سبب عدم استيراد أدوية أو مستلزمات طبية من الخارج

قال دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، من أساسيات الحياة بالآونة الأخيرة هم الماء، الغذاء والدواء ولذلك هيئة الشراء الموحد تحاول جاهدة توفير كل الأدوية اللازمة للمرضى برغم الظروف الاقتصادية الموجودة حاليًا.

الأرصاد: نشاط رياح على معظم المحافظات يلطف من حالة الطقس.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسن في الأحوال الجوية، خلال الفترة الحالية، بعد موجة الحر التي كانت تؤثر على البلاد في الفترة الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطقس في فترة النهار، حار رطب، وهو أقل حدة بكثير عن الأيام الماضية.



عيار 21 يسجل 2170 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم| فيديو

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة.. فيديو

أسعار العملات والدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 11- 8 -2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.12 جنيه للبيع، و 34.00 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.64 جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.