السعودية تحاول الانضمام لبريطانيا وإيطاليا واليابان في مشروع لإنتاج طائرة مقاتلة

تدفع المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا للسماح لها بأن تصبح شريكًا كاملاً في مشروع الجيل التالي من الطائرات المقاتلة الذي وقعته الدول الثلاث في ديسمبر.

وفقا لما نشرته الفاينانشال تايمز، فإن الطلب، الذي أكده خمسة من كبار المسؤولين في لندن وطوكيو وروما، تسبب بالفعل في توترات داخل التحالف الثلاثي. في حين أن المملكة المتحدة وإيطاليا منفتحتان على فكرة العضوية السعودية، فإن اليابان تعارض بشدة وقد أوضحت موقفها للاثنين الآخرين.

كان برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP) ، الذي يسعى إلى تقديم طائرة مقاتلة متطورة للغاية وقابلة للتصدير بحلول عام 2035، تقدمًا كبيرًا لجميع الموقعين الثلاثة، لا سيما بالنسبة لليابان التي قيّدت تاريخيًا صادرات الدفاع ولم تتعاون أبدًا في برنامج بهذا الحجم والتعقيد.

تكثفت جهود المملكة العربية السعودية للانضمام إلى برنامج القتال الجوي العالمي وتوسيع البرنامج ليشمل أربع دول بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين في لندن وطوكيو. وشملت هذه الجهود طلبًا مباشرًا إلى حكومة اليابان في يوليو عندما التقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المشاركة السعودية ستشمل أيضًا مساهمة مالية كبيرة محتملة في مشروع تقدر تكاليفه بعشرات المليارات من الدولارات. وقالوا إنه بينما لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة، يمكن أن يشمل الاقتراح السعودي عرضًا للمساهمة بالخبرة الهندسية في مراحل مختلفة من المشروع.

قال مصدر دفاعي بريطاني رفيع: "السعودية هي إحدى الشراكات الإستراتيجية للمملكة المتحدة ودفاع المملكة المتحدة حريص على تعميق العمل في برنامج القتال الجوي العالمي". نحن نعتبر المملكة العربية السعودية شريكًا رئيسيًا في برنامج المقاتلات ونعمل على ضمان تحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن ".

ألغت اليابان الحظر الذي فرضته منذ عقود على صادرات الأسلحة عام 2014 وتناقش تخفيف القيود للسماح لها بالوصول إلى المزيد من الأسواق الخارجية مع برنامج القتال الجوي العالمي. لكن مسؤولين يابانيين يقولون إن إضافة السعودية إلى هذا المزيج سيعقد المناقشات بشأن الدول التي يمكن لطوكيو بيع أسلحتها لها.

كما سيعقد عضو رابع المفاوضات بشأن مشروع يواجه بالفعل موعدًا نهائيًا ضيقًا. قال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات إن اليابان تركز على تسليم طائرة بحلول عام 2035 وكانت قلقة من أن إشراك السعوديين الآن سيؤدي إلى حدوث تأخيرات.

على الرغم من دعم إيطاليا والمملكة المتحدة المبدئي للعضوية السعودية، قال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الأمر أن الأمر جاء مع محاذير كبيرة. وتشمل هذه الشكوك حول ما إذا كان الشريك الجديد سيكون لديه أي شيء مهم ليقدمه على الجانب التكنولوجي.

هناك مخاوف أكبر بشأن الأمن ، وهو بالفعل مصدر للخلاف داخل التحالف الحالي المكون من ثلاث دول بسبب اعتماد المشروع على مشاركة التكنولوجيا والمعلومات الحساسة. قبل برنامج القتال الجوي العالمي، دفعت المملكة المتحدة اليابان إلى تحسين أمنها الإلكتروني وإدخال إطار عمل أكثر صرامة للتدقيق الأمني للأشخاص المشاركين في المشروع، حسبما قال أشخاص مطلعون على المفاوضات التي أدت إلى الصفقة.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن اهتمامها ببرنامج القتال الجوي العالمي يأتي بعد التأخير في الحصول على دفعة ثانية من طائرات يوروفايتر تايفون من المملكة المتحدة.

المملكة الغنية بالنفط هي واحدة من أكبر الدول المنفقة على الأسلحة في العالم، ومعظمها من الولايات المتحدة. لكن الرياض تنفق أيضًا مليارات الدولارات لتطوير صناعة أسلحة محلية وتسعى للحصول على شراكات مع شركات تصنيع الدفاع في الوقت الذي تتطلع فيه إلى أن تصبح منتجًا.

أطلقت المملكة المتحدة، التي تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، دراسة جدوى مع المملكة في وقت سابق من هذا العام لاستكشاف التعاون المستقبلي بشأن القدرات الجوية القتالية. في ذلك الوقت، قالت المملكة المتحدة إن الاتفاقية تختلف عن برنامج القتال الجوي العالمي. ولم ترد وزيرا الدفاع في اليابان وإيطاليا على الفور على طلب للتعليق حينما أتصلت بهم فاينانشال تايمز.