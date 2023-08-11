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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحشد العسكري.. لوكاشينكو يسرع بالاتصال بالجانب البولندي

صدى البلد

أفاد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأنه أوعز إلى رئيس حكومته الاتصال بالجانب البولندي لاستئناف الحوار بين البلدين، وسط التوترات الأخيرة وحشد بولندا قواتها في المنطقة الحدودية، بسبب أنباء عن وجود قوات فاجنر المتمردة علي بوتين في المنطقة.


ولفت لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” إلى "ضرورة الحوار مع البولنديين.. إذا كانوا يريدون، فلنتحدث، نحسن العلاقات. نحن جيران، لكنهم لا يختارون الجيران".

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وأوضح لوكاشينكو أنه "ستجرى في بولندا انتخابات برلمانية في 15 أكتوبر المقبل ..وبالطبع عليهم تصعيد الموقف وتصعيده الآن لإظهار أنهم سلحوا البلاد وأعادوا تسليحها بشكل صحيح".

واتهمت بولندا بيلاروس مؤخرا، بانتهاك مروحيتين بيلاروسيتين للأجواء البولندية، واستدعت القائم بالأعمال البيلاروسي في وارسو، مطالبة بتقديم توضيحات، الأمر الذي اعتبره الجانب البيلاوسي مزاعم، مؤكدا أنه "لا يوجد دليل قاطع فيها".

 

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