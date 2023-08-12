عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحدى الإعاقة يبدعون.. أول معرض لذوى الهمم لعرض مشغولاتهم اليدوية بدمياط

ذوى الهمم بدمياط
ذوى الهمم بدمياط

أطفال في عمر الزهور قرروا أن يتحدوا الإعاقة ويحولوها إلى تعدى ، فهولاء هم من يطلق عليهم قادرون باختلاف .

أطفال ابدعوا في شغل الهاندميد

الأطفال قرروا ان يبدعوا في أعمال المشغولات اليدوية او ما يطلق عليها أعمال الهاندميد فمنهم من يبدع في أعمال الخرز وصنع الإكسسوارات ومنهم من نجح في صنع مجسمات خشبيه.

اول معرض لذوى الهمم

التقت" صدى البلد" بعدد كبير من الأطفال من ذوى الهمم داخل اول معرض يقام بمحافظة دمياط تحديدا بمدينه رأس البر،  لذوى الهمم لعرض منتجاتهم من المشغولات اليدوية.

روفان، إحدى الأطفال المشاركين في المعرض، تؤكد على سعادتها بالمشاركه في المعرض حيث انه بمثابة دعم كبير لها وزملائها من ذوى الهمم لعرض منتجاتهم.

المعرض الغرض منه التسويق لمنتجاتهم

واشارت إلى أنها تعرض بعض الاكسسوارات التى صنعتها بنفسها وبمساعدة شقيقها حسن من ذوى الهمم أيضا وتجد سعادة عندما تقوم بالتسويق لمنتجاتها.

وتضيف والده روفان، أنها بمجرد ان دعت لاشتراك بالمعرض وافقت لانه بمثابة الدعم المعنوى والمادى لاطفال من ذوى الهمم.

وتابعت  ان المعرض فرصه لتشجيع الأطفال لإنشاء مشروع خاص بكل طفل يدر عليه ربح نادى فيما بعد.

https://fb.watch/mm5OJ-ws3B/?mibextid=9R9pXO

دمياط أطفال الأطفال من ذوي الهمم الهاندميد الإكسسوارات الإعاقة اكسسوارات المشاركة في المعرض بمحافظة دمياط المشغولات اليدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

أمطار وبرد ورياح.. تحذير عاجل بشأن طقس اليوم السبت فى السعودية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: نشكر محافظ دمياط على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم

ترشيحاتنا

بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف

خبر سار لمستهلكي السجائر.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وأول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا |التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ