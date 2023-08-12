متحدى الإعاقة يبدعون.. أول معرض لذوى الهمم لعرض مشغولاتهم اليدوية بدمياط

أطفال في عمر الزهور قرروا أن يتحدوا الإعاقة ويحولوها إلى تعدى ، فهولاء هم من يطلق عليهم قادرون باختلاف .

أطفال ابدعوا في شغل الهاندميد

الأطفال قرروا ان يبدعوا في أعمال المشغولات اليدوية او ما يطلق عليها أعمال الهاندميد فمنهم من يبدع في أعمال الخرز وصنع الإكسسوارات ومنهم من نجح في صنع مجسمات خشبيه.

اول معرض لذوى الهمم

التقت" صدى البلد" بعدد كبير من الأطفال من ذوى الهمم داخل اول معرض يقام بمحافظة دمياط تحديدا بمدينه رأس البر، لذوى الهمم لعرض منتجاتهم من المشغولات اليدوية.

روفان، إحدى الأطفال المشاركين في المعرض، تؤكد على سعادتها بالمشاركه في المعرض حيث انه بمثابة دعم كبير لها وزملائها من ذوى الهمم لعرض منتجاتهم.

المعرض الغرض منه التسويق لمنتجاتهم

واشارت إلى أنها تعرض بعض الاكسسوارات التى صنعتها بنفسها وبمساعدة شقيقها حسن من ذوى الهمم أيضا وتجد سعادة عندما تقوم بالتسويق لمنتجاتها.

وتضيف والده روفان، أنها بمجرد ان دعت لاشتراك بالمعرض وافقت لانه بمثابة الدعم المعنوى والمادى لاطفال من ذوى الهمم.

وتابعت ان المعرض فرصه لتشجيع الأطفال لإنشاء مشروع خاص بكل طفل يدر عليه ربح نادى فيما بعد.

https://fb.watch/mm5OJ-ws3B/?mibextid=9R9pXO