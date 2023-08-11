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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أورتيجا يكشف كواليس تصوير أغنيته الجديدة "لما جينا".. فيديو

مؤدي المهرجانات أورتيجا
مؤدي المهرجانات أورتيجا

كشف مؤدي المهرجانات أورتيجا، عن كواليس أغنيه "لما جينا"، قائلا: "انه كان في الأستديو الساعة الثلاثة فجرا وكان لديه لحن وقام بإرساله إلى المطرب سداوي".

 

‏وتابع أورتيجا ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن سداوي كان لديه تصوير ولكن عندما استمع إليها جاء على الفور وقاموا بالعمل على الأغنية حتى انتهوا منها الساعة 7 صباحا.

 

‏وأضاف أورتيجا انه كان يشعر أنه يريد أن لهذه الأغنية أن تكون دويتو لأن زمنها طويل حوالي 4 دقائق لذلك قام بعمل الأغنية مع المطرب سداوي.

أورتيجا أغنيه لما جينا سداوي الإعلامية شرين سليمان صدى البلد

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