أخبار التعليم |حدث استثنائي لكوكب الأرض .. زخة شهب البرشاويات..تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة و طلاب المرحلة الثانية عن الكليات التى يمكن أن تقبل من مجموع أقل من 70% و ذلك لتحديد كتابة رغباته و الحصول على كليات قمة إذا وجد .

يشهد مجال التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبيرا و بشكل غير مسبوق سواء فى التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى.

تشهد سماء مصر غدا وعلى مدار يومين متتاليين تساقط شهب البرشاويات وهى واحدة من أجمل الظواهر الفلكية حيث تواصف بالأفضل لهذا العام فى حدث استثنائي يحدث لكوكب الأرض، في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.



أستاذ مناهج يكشف عن وظائف بعائد مادي لهذه الفئة من الطلاب |خاص

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى من قبل القيادة السياسية لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تحركت سريعا لتطوير التعليم الفني.



كورال معهد قيثارة للموسيقى يتألقون في الحفل الغنائي الختامى بمعهد إعداد القادة

قدم كورال معهد قيثارة للموسيقى من ذوى القدرات الفائقة أداءً رائعاً في الحفل الغنائي الختامي للملتقى للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نُظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار مبدعون باختلاف٢.

قدّم الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، شكره العميق للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على دعمها القوي للطلاب ذوي القدرات الفائقة، وأعرب عن امتنانه للموافقة على أن مسرح العرائس ينتقل لابنائنا الطلاب على مسرح معهد إعداد القادة خلال الملتقى القمى لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نُظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف٢".