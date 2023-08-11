عالم أزهري: توقعات خبراء الفلك حرام شرعًا

أكد الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، أن توقعات خبراء الفلك حرام شرعًا، وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واضح:" مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وفي رواية آخرى .. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".



وأضاف العالم بالأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن علم الغيب، تفرد به الله سبحانه وتعالي، حتى أنه لم يطلع عليه الأنبياء و الرسل إلا بما شاء الله.



ولفت إلى أن علم الغيب، هو انفراد لله فقط، والله قال :" إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا".



وأشار إلى أن أي خبير يتوقع شئ، فهو يتدخل في الغيب، وهذا حرام شرعًا.