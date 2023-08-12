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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صلاح السعدني يحرر هنا الزاهد من الخطف في سيب وأنا أسيب

سيب وأنا اسيب
سيب وأنا اسيب

طرحت منصة شاهد vip ، الحلقات السابعة والثامنة من مسلسل سيب وانا أسيب ، في الساعات الاولي من صباح اليوم . 

حملت الحلقات العديد من المواقف الكوميديا ، حيث تعرضت نبيلة “ هنا الزاهد ” الي الخطف من قبل عصابة ، وقد نجح إبراهيم “ أحمد السعدني ” في انقاذها برفقة اصدقاءه . 

كما عرض إبراهيم “ أحمد صلاح السعدني ” علي شقيق نبيلة ان يقوم بالعمل معه في الورشة الجديدة بعد ان علم بان يقوم بالتجارة في المواد المخدرة . 

ونجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية.

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العمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئ بأنها مازالت على ذمته.

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعاً إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.


يجدر الإشارة إلى أن  المسلسل مكوّن من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي

تمكن مسلسل سيب وأنا أسيب من المنافسة على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح أولي حلقاته عبر منصة شاهد vip . 

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