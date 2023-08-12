تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد

حدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز والقرعة والميعاد المبدئي لبطولة كأس سوبر الأبطال في الموسم الجديد.



وقال ثروت سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الدوري سينطلق خلال الأسبوع الثالث في شهر سبتمبر بين يومي 15 و20 من الشهر



وأضاف:" سيتم إجراء القرعة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أغسطس الجاري بحضور مندوبي الأندية".



وأشار ثروت سويلم إلى أن بطولة كأس سوبر الأبطال ستقام في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.



وأوضح أن البطولة ستضم بطل ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.