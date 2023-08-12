حملة تفتيشية على 13 محلًا بالغردقة لمتابعة الأسعار وسلامة الأغذية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء ياسر محمد حماية، حملة تفتيشية على 13 محلًا تجاريًا في نطاق حي جنوب، وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم إعدام 20 عبوة زيوت طبيعية صغيرة الحجم منتهية الصلاحية بإحدي محلات العطارة، وإعدام 5 كيلو مخلل وكيلو بانيه، لتغيرها لبعض خصائصها الطبيعية.

وفى سياق اخر تفقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، ونشأت جودة، سكرتير المدينة، وخير عبد الخالق، سكرتير حي شمال، أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة بالممشى السياحي الجديد شمال الأحياء.