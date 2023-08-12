إصابة طالبة بالإعدادي إثر سقوطها من الطابق الثالث بالشرقية

أصيبت طالبة بالشهادة الإعدادية بإشتباة كسر بالعمود الفقري والساقين إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقلها الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال "رضوي ع ا ع" 15 سنة مقيمة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية مصابة بإشتباة كسر بالعمود الفقري والساقين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بمركز منيا القمح وتم نقلها الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.