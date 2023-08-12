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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

وجه رشيد بن شرقي، شقيق أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق، صدمة مدوية لنادي بيراميدز بشأن إمكانية التعاقد مع الدولي المغربي خلال الصيف الحالي.

وكان الإعلامي محمد شبانة، قد أكد خلال الساعات الماضية، أن أشرف بن شرقي أنهى اتفاقه مع بيراميدز لمدة 3 مواسم، براتب سنوي 2 مليون دولار، وتواجد في مصر الأسبوع الماضي لتصوير فيديو تقديمه.

وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “أشرف أصبح بعيدا عن الدوري المصري بسبب الطلبات المالية التي لا تناسب الأندية المصرية”.

وأضاف:" ما يتردد حول إتمام أشرف بن شرقي اتفاقه مع بيراميدز وتصوير البرومو غير صحيح تماما":

واختتم:"عرض بيراميدز لا يناسب طموحنا، لدينا عروض كثيرة بأضعاف عرض بيراميدز".

يذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي والذي لعب له موسما واحدا.

أرقام أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك

خاض الدولي المغربي 107  بقميص نادي الزمالك سجل41 هدفا، وصنع 28 تمريرة حاسمة.
وتود أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.

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