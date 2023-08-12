عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ظهر اليوم معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذى تنظمه محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني بالتعاون مع منصة "أيادي مصر" والذى يقام بفندق بيراميزا بالدقى خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس.

شارك في الافتتاح السفير الدكتور محمد علي مارم سفير دولة اليمن بالقاهرة و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والأستاذ محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى والإعلامي مصطفي بكري عضو مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة   .

كما شارك في الافتتاح أيضاً ممثلين عن  سفارات الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب والسودان وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة .


وتضمن الافتتاح فقرات فنية واستعراضية وغنائية لبعض الفرق الاستعراضية من الدول المشاركة في المعرض والتي لاقت اعجاب واشادة من الحضور .


ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادى مصر " لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات المصرية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمى من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة " أيادى مصر " الالكترونية .

وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل فى إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادى مصر " والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة .

وأضاف أن " منصة أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية خلال عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر ) تهدف لتمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن المصرية عبر منصة إلكترونية ، لافتاً إلى أن الفترة الماضية حققت المبادرة العديد من الإنجازات والمكاسب فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين والمنتجين على تسويق منتجاتهم وتنظيم ورش عمل .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه خلال الـ10 أشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة " أيادى مصر " بأكثر من 1200 حرفي ليصل الإجمالى إلى 1450 حرفى كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع .

وأشار الوزير  إلى دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج " مشروعك " .

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود السادة المحافظين في دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية باعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة ، لافتاً إلى أن عام 2017 كان نقطة إنطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء رئيسي وهام من المكون المادى للهوية الثقافية للشخصية المصرية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاف الحرف التراثية للحفاظ عليها وتنميتها .

وأكد  أنه لازال يتعين علينا جميعاً بذل كل الجهود لدعم الحرف والصناعات اليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات المصرية نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل ، مشيراً إلى استمرار الوزارة في توسيع المعارض الداخلية بالمحافظات لمنصة أيادى مصر وزيادة عدد المنتجات والمشاركين في المنصة من جميع المحافظات وكذا المشاركة في المعارض الخارجية بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.

و من جانبه رحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  بجميع الحاضرين موجهاً الشكر لهم للمشاركة ومؤكداً على حرص دولة اليمن الشقيقة ممثلةً فى سفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمنى والذين لا يدخرون جهداً للتعاون والمشاركة بكافة الفاعليات والمحافل التى تدعم رغبتهم الدائمة للتعبير عن محبتهم الصادقة لمصر وشعبها، إلى جانب الجهد المبذول من قبل منصة أيادى مصر لدعم التنمية والتطوير بمختلف أنحاء المحافظة.

كما أشاد المحافظ بالمشاركة الفعالة لجميع الحضور، حيث يشارك بالمعرض ١٠٥ عارض يتضمنوا ٣٥ عارض من محافظة الجيزة والعارضين من دولة اليمن و وزارة الزراعة و محافظات ( الوادى الجديد وأسوان و الفيوم و البحيرة والمنوفية ) بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات ( الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين وسوريا والسودان ).

ووجه راشد الدعوة لجموع المواطنين وأبناء الجاليات من المقيمين بمصر والزائرين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المعرض للإستمتاع بالعروض والمنتجات.

وعبر الدكتور محمد مارم سفير دولة اليمن عن شكره للدور الذى تلعبه الدولة المصرية وقيادتها لحفظ أمن وإستقرار اليمن وترحيب الشعب المصرى بالمواطنين اليمنين المقيمين بمصر، واكد الدكتور محمد مارم على رغبة الدولة اليمنية فى التوسع فى برامج الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المصرية بما يحقق التنمية للشعبين الشقيقين.

وأشاد محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني بجهود اللواء هشام آمنة ووزارة التنمية المحلية في دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية ، مشيداً بمنصة " أيادي مصر " لدورها المحوري والمهم في الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التي تتميز بها القري والمدن في مختلف محافظات مصر .

وعقب الإفتتاح إصطحب وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة الحضور فى جولة تفقدية لأجنحة المعرض حيث إستعرض المشاركين المنتجات والمعروضات بكل جناح .

كما التقى وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم، وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

شارك في الافتتاح هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة و جانكارلو اندريه قنصل بيرو  والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وهدير أشرف مدير ادارة التعاون الدولي ومريم سراج الدين -مدير مشروع ايادي مصر ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.

IMG-20230812-WA0047
IMG-20230812-WA0047
IMG-20230812-WA0049
IMG-20230812-WA0049
IMG-20230812-WA0043
IMG-20230812-WA0043
IMG-20230812-WA0048
IMG-20230812-WA0048
IMG-20230812-WA0046
IMG-20230812-WA0046
IMG-20230812-WA0042
IMG-20230812-WA0042
IMG-20230812-WA0045
IMG-20230812-WA0045
IMG-20230812-WA0041
IMG-20230812-WA0041
IMG-20230812-WA0044
IMG-20230812-WA0044
IMG-20230812-WA0033
IMG-20230812-WA0033
IMG-20230812-WA0031
IMG-20230812-WA0031
IMG-20230812-WA0034
IMG-20230812-WA0034
IMG-20230812-WA0038
IMG-20230812-WA0038
IMG-20230812-WA0035
IMG-20230812-WA0035
IMG-20230812-WA0039
IMG-20230812-WA0039
IMG-20230812-WA0036
IMG-20230812-WA0036
IMG-20230812-WA0037
IMG-20230812-WA0037
IMG-20230812-WA0040
IMG-20230812-WA0040
IMG-20230812-WA0032
IMG-20230812-WA0032
IMG-20230812-WA0027
IMG-20230812-WA0027
IMG-20230812-WA0028
IMG-20230812-WA0028
IMG-20230812-WA0029
IMG-20230812-WA0029
IMG-20230812-WA0030
IMG-20230812-WA0030
IMG-20230812-WA0022
IMG-20230812-WA0022
أحمد راشد محافظ الجيزة استراتيجية التحول الرقمي الحرف التراثية والمنتجات اليدوية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المنتجات اليدوية برنامج مشروعك خلق فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وعدم السماح بتعديات المحال والمطاعم

غدا.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في الجيزة

ضبط 1.5 طن لحوم ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

منع أشخاص من تأجير "الإسكيت" بالحوامدية بدون ترخيص

رش 2000 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والبروسيلا خلال قافلتين بالجيزة

غدا.. قطع المياه عن عدد من شوارع العجوزة لتحويل مسار أحد الخطوط

لمواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين.. محافظ الجيزة يتابع إنشاء 5 أسواق حضارية|شاهد

ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالوراق.. شاهد

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

لماذا لم يحضر أحد مؤتمر قادة جيوش إيكواس اليوم؟

فرنسا .. إخلاء برج إيفل بالعاصمة باريس

شاهد| بطل رياضي يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في لايف بالبوسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ