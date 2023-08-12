تعرف على نجوم حفلات مهرجان العلمين .. الخميس والجمعة

يشهد مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى العديد من الحفلات المختلفة خلال فترة الإجازة القادمة يومي الخميس والجمعة.



حفل الخميس



ويستعد جمهور العلمين لاستقبال حفلات مختلفة هذا الأسبوع ويبدأ المطرب حكيم والذى تعاقد على إحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم والموافق 17 من شهر أغسطس الجاري.



ومن المفترض أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتى طرحها بداية الشهر الحالي.



حفل الجمعة

ومن الحفلات الهامة التى ينتظرها الجمهور حفل المطربة أنغام والتى تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة حيث طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ فترة طويلة.



تذاكر حفل أنغام:

وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.