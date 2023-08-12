مبالغ هزيلة جدًا.. تعرف على أجور الفنانين في بداية مشوارهم الفني

يسعي كل فنان فى بداية مشواره الفني فى التواجد على الساحة وعمل أدوار مختلفة حتي ولو بدون مقابل، وهذا ما فعله كثير من الفنانين فى بداية حياتهم للظهور على الشاشة.



وصرح مؤخرا المؤلف مجدي صابر مؤلف مسلسل الرجل الآخر للراحل نور الشريف عن أجور بعض الفنانين الذين شاركوا فى هذا العمل.

أجر حلا شيحة





وعلى رأسهم الفنان حلا شيحة والذى كان يعتبر هذا العمل انطلاقتها الأولى فى مجال الدراما، وأكد مجدي صابر خلال حلوله ضيفا على برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبو طالب أن أجر الفنانة حلا شيحة فى هذا العمل كان عبارة عن 5 آلاف جنيه.





أجر محمد منير

وكان محمد منير قد كشف عن أول اجر تقاضاه فى المزيكا أثناء حواره مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.



وقال المطرب الكبير محمد منير، إن له ذكريات وقصصًا مميزة للغاية في شارع محمد على، موضحًا: "كنا بنروح نقبض من هناك".

وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أن الكثير من الفنانين كانوا يتقابلون فى هذا الشارع، وأن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل كانت داعمة له فى أي عمل يؤديه".

ولفت إلى أن أول أجر له كان 20 جنيهًا، ومن يد نبيل مهدي، فى كازينو شريفة فاضل. وأشار إلى أن شريفة فاضل كانت تسكن فى أفضل العمائر بالقاهرة.

أجر عبدالله مشرف

أما الفنان عبدالله مشرف فقد صرح من قبل فى تصريحات صحفية لصدى البلد عن أول أجر تقاضاه فى الفن.



وقال عبدالله مشرف، إنه في بداية مشواره الفني، كان التليفزيون المصري ينتج عدة مسلسلات مثل: (على هامش السيرة ومحمد رسول الله)، وغيرها، لافتًا إلى أن الأجر في الحلقة الواحدة كان 16 جنيهًا. وأضاف عبدالله مشرف خلال ندوته أن الـ16 جنيها لم يكن يحصل عليها كاملة، لأنها كانت تصل إلى 12 جنيها بعد الضرائب وغيرها.





أجر إلهام شاهين

أما الفنانة إلهام شاهين فقد صرحت من قبل عن أول أجر تقاضته فى مجال الفن، وذلك أثناء حوارها مع صدى البلد أثناء تكريمها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة.



وكشفت إلهام شاهين عن أول أجر تقاضته فى حياتها قائلة: "أول أجر بالنسبة لى كان فى المسرح من خلال مسرحية "حورية من المريخ" وحصلت على 100 جنيه شهريا وكان على مسرح الجمهورية".

أجر هاني رمزي

أما الفنان هانى رمزي فدائما ما يحاول التواصل مع جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكشف هاني رمزي العديد من الكواليس عن حياته الفنية والمعاناة التى شهدها فى بداية مشواره الفني من خلال منشورات كان يقوم بكتابتها على صفحته وأبرزها عن أول أجر تقاضاه وكتب قائلأ: أول أجر لي فى الفن كان عبارة عن ٢٤٠ جنيها.