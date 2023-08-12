البنك المركزي : 11.54 مليار دولار صادرات مصر في 3 أشهر

ارتفع اجمالي الصادرات المصرية في الربع الثاني من العام المالي الماضي 11.54 مليار دولا مقابل 9.97 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام المالي.



حسبما ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي فقد وصلت الصادرات من بينها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجتا ن بما يقارب 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2023/2022 مقابل 2.75 ميار دولار في الرع المالي السابق له.



وبلغت صادرات المواد الخام نحو 765.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني مقابل 773.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي



وصلت الصادرات مصر من الخضروات أو المبردة والمطبوخة نحو 125.3 مليون دولار مقابل 104 ميون دولار في الربع المالي الأول.



بلغت صادرات الفاكهة الطازجة والمجففة نحو 102.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 144.5 مليون دولا في الربع الأول .



بلغت صادرات مصر من السلع المصنعة نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.



تضمنت تلك الصادرات من بينها " الذهب، بوليمارات المركبات غير العضوية، الشحوم والزيوت والدهون النباتية، أنابيب ومواسير وخراطيم، حديد صب زهر".

