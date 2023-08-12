نادين نجيم تكشف حقيقة اتهام زوجها لها بالتشهير

ردت النجمة نادين نسيب نجيم على الشائعات التي نشرتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام طليقها هادي الأسمر لها بالتشهير.

ونشرت نادين نسيب نجيم ادعاءات حساب على انستجرام ضدها، وعلقت كاتبة: "صلح معلوماتك يا شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر و صاحب صفحة غير محترمة، نزلت لانه انا مدعيي على هادي الاسمر بتلفيق و التزوير و القدح والذم يلي من اسبوعين نزل على المحكمة للاستجواب و ما حدا عرف لانه انا بتكتم عن اسراري و ما بحكي أبدا عن مشاكلي عكس غير عالم!".

وتابعت: “روح انضب بقى انت ويلي عم يدفعولك و اسكوت احسن ما انت كمان تلحقوا ما تشوه الحقيقة احسنلك ! سكتت كتير ما رح اسكت بقى عن حقي سكتت ٤ سنين و انا عم اتعذب مني مستعدة بقى اسكت عن كرامتي و كرامة ولادي حتى احمي ناس عم تطعن فيي ليل نهار و تشوه سمعتي مين ما كان يكون!”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كشفت عن موعد زواجها، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها ناريك ناربيكيان كاشفة عن موعد زواجهما وقالت: "أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء".