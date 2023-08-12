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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حظره .. العراق يعلن رسميا عودة تطبيق تليجرام

صدى البلد

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية ،اليوم السبت، عن رفع الحظر المفروض على تطبيق المراسلة "تليجرام" غداً الأحد ، والذي تم فرضه في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بدعوى مخاوف أمنية وتسريبات بيانات من مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.

ويستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة ولكن أيضًا كمصدر للأخبار ومشاركة المحتوى، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وتحتوي بعض القنوات على كميات كبيرة من البيانات الشخصية بما في ذلك الأسماء والعناوين والروابط العائلية للعراقيين.

وقالت الوزارة في بيان إن قرار رفع الحظر جاء بعد أن 'استجابت الشركة المالكة للمنصة لمتطلبات الجهات الأمنية التي دعت الشركة إلى الكشف عن الجهات التي سربت بيانات المواطنين.

واضاف البيان ان الشركة أبدت استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ردًا على طلب رويترز للتعليق ، قال أحد أعضاء الفريق الصحفي في تليجرام إن نشر بيانات خاصة دون موافقة محظور بموجب شروط خدمة تليجرام ويتم إزالة هذا المحتوى بشكل روتيني من قبل المشرفين لديهم.

وأضاف أنه يمكنهم أن يؤكدوا أن المشرفين لديهم أزالوا عدة قنوات تشارك البيانات الشخصية ومع ذلك ، ويمكنهم أيضًا التأكيد على عدم طلب بيانات مستخدم خاصة من تليجرام وعدم مشاركة أي منها.

وقالت الوزارة ، الأسبوع الماضي ، إن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق منصات تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

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