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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حازم عطية : الإخوان حرقوا فيلا محافظ الفيوم يوم فض اعتصام رابعة

د.حازم عطية
د.حازم عطية

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، إن الإخوان حرقوا مبنى محافظة الفيوم يوم فض الاعتصام.

وقال عطية خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "نمنا هذا اليوم في استاد الفيوم، وسمعنا وقتها أن فيلا المحافظ أيضًا حُرقت".

وأضاف: "ذهبنا في اليوم التالي إلى لتفقد فيلا المحافظ ووجدنا لافتات وعبارات مكتوبة على الجدران من قبل عناصر الجماعة الإرهابية مثل يسقط حازم وحازم عميل وعبارات من هذا النوع".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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