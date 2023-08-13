عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم عطية: الإخوان سرقوا أجهزة التكييف والكمبيوتر من مبنى محافظة الفيوم

حازم عطية
حازم عطية

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض “اعتصام رابعة الإرهابي”، إنه جلس في مديرية أمن محافظة الفيوم لمدة 3 أشهر؛ بسبب حرق مسكنه على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.


وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "سكني في محافظة الفيوم تحول إلى هيكل خرساني بعد حرقه، ومديرية الأمن أصبحت سكني ومكان عملي في الوقت نفسه".


وتابع: "رجعنا مبنى المحافظة والغرف كانت ساخنة جدًا من النار، وكل شيء محروق، ولا توجد أجهزة، وشهود عيان أبلغونا أن سيارات نقل سرقت أجهزة التكييف، والكمبيوتر والهواتف" مؤكدًا أن ما حدث تدمير وحرق وسرقة.


يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.


ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

الأهلي يعلّق موقف رحيل محمد شريف.. والمهاجم الأجنبي يقترب

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مدافع الأهلي ينتقل لـ سيراميكا كليوباترا

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

سفير السعودية في فلسطين بعد توليه المنصب: تعييني خطوة مهمة

اتحاد كرة اليد: من الصعب سفر الزمالك لخوض البطولة العربية بسبب مديونياته

هاني حتحوت يكشف 5 شروط لـ استمرار أوسوريو مع الزمالك

رئيس صحة الشيوخ: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر الفيديو كونفرانس

ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. 4 أسباب سماوية تدفعه

سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ