حازم عطية: الإخوان سرقوا أجهزة التكييف والكمبيوتر من مبنى محافظة الفيوم

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض “اعتصام رابعة الإرهابي”، إنه جلس في مديرية أمن محافظة الفيوم لمدة 3 أشهر؛ بسبب حرق مسكنه على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "سكني في محافظة الفيوم تحول إلى هيكل خرساني بعد حرقه، ومديرية الأمن أصبحت سكني ومكان عملي في الوقت نفسه".



وتابع: "رجعنا مبنى المحافظة والغرف كانت ساخنة جدًا من النار، وكل شيء محروق، ولا توجد أجهزة، وشهود عيان أبلغونا أن سيارات نقل سرقت أجهزة التكييف، والكمبيوتر والهواتف" مؤكدًا أن ما حدث تدمير وحرق وسرقة.



يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.



ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.