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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة السادسة.. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حجي لدعم مركز خط الوسط

صدى البلد

أعلن نادي غزل المحلة عن سادس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب أحمد حجي لاعب فريق الجونة لدعم مركز خط الوسط  .

ووقع أحمد حجى على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.
 

 

وكان قد تعاقد فريق غزل المحلة مع كلا من محمد مصطفي إيفا، محمود غالي، أحمد صابر، أحمد سودانى، وعموري، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .

 

من جانب آخر، عقد أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم اجتماعا مع خالد عيد المدير الفني للفريق الأول، وخالد كساب مدير الكرة في حضور اللواء عمر رياض المدير التنفيذي للنادي، الأربعاء الماضي، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بدعم الفريق واستعداداته للموسم الجديد. 

وعرض خالد عيد خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالفريق في دوري المحترفين سعيا في حجز بطاقة الصعود للدوري الممتاز.
 

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