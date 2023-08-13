في ذكراه.. شاهد صورة نادرة لـ محمد عبد المطلب يوم زفافه

تحل اليوم الأحد 13 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب، الذى ولد بمثل هذا اليوم عام 1910، ورحل عن عالمنا في 21 أغسطس 1980، عن عمر يناهز 70 عامًا، وقدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان وأذهان الجمهور.

محمد عبد المطلب وحياته

ولد محمد عبد المطلب، في 13 أغسطس 1910 في منطقة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، وحفظ القرآن واستمع للأسطوانات في المقاهي الموجودة في بلده، ثم غنى في مسرح بديعة عام 1932.

وكوّن الفنان الراحل محمد عبد المطلب، مدرسة في الغناء حيث يعد عميد الفن الشعبي وتتلمذ على يده عدد كبير من الفنانين ورحل فى 21 أغسطس 1980.

محمد عبد المطلب وزيجاته

تزوج الفنان محمد عبد المطلب من الراقصة عائشة عز الدين، وأنجب منها توأما هما "نور، وبهاء" عام 1940.

واستمر الزواج حتى سافر عبد المطلب لتقديم جولة فنية فى الخارج إلا أن الظروف المحيطة به تسببت فى تأخره بالسفر لمدة 4 سنوات مما دفعه للزواج من المطربة نرجس شوقى.

تزوج للمرة الثالثة من آخر زوجاته كريمة عبدالعزيز شقيقة زوجة صديق عمره محمود الشريف، وأنجب منها إنتصار عام 1955 وسامية عام 1958 ، وماتت ابنته انتصار فى شبابها عام 1979وقبل زفافها وكانت وفاتها أحد أسباب وفاة والدها.

محمد عبد المطلب في يوم زفافه

وقبل سنوات، تدوال رواد التواصل الاجتماعي من عشاق فن محمد عبد المطلب، صورة نادرة لزفافه كانت مجلة (الكواكب) قد نشرتها في عددها الصادر عام 1945 حيث ظهر فيها جالسا بجوار عروسه وهو مرتديا (طربوشا) علي راسه.